Футбольная ассоциация Англии (FA) рассматривает возможность введения дисквалификации за симуляцию. Об этом сообщает The Times.
Руководящий орган должен изучить правила, которые действуют в чемпионате Шотландии, а именно дисквалификацию на два матча за «нырки». Решение о наказании принимает специальная комиссия, которая после игр рассматривает спорные эпизоды.
Председатель футбольной ассоциации Англии Грег Кларк заинтересован в ведении данного правила.
Ранее главный тренер «Вест Бромвич Альбион» Тони Пьюлис в одном из интервью сказал, что если начать выписывать симулянтам дисквалификации, «нырки» быстро прекратятся.