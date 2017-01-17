Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат Футбольные трансферы Допинг
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Ибрагимович: Погба должен научиться справляться с давлением

17 января 2017, вторник. 14:12. Футбол
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович сказал, что если Поль Погба хочет стать одним из лучших игроков в мире, то должен научиться справляться с давлением.

«Давление – это то, что мне нравится. Я не так хорошо знаю Поля, чтобы ответить на этот вопрос за него. Но я думаю, что ему также нравится давление, иначе мы бы не играли на самом высоком уровне.

Если вы хотите выступать на высоком уровне, то должны быть готовы к тому, что давление будет оказываться 24 часа, а если вы играете хорошо, то давление нарастает. Мы должны учиться справляться с этим. Поль играет на высоком уровне, а там всегда есть место давлению», — цитирует Ибрагимовича Sky Sports.
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович Поль Погба
Новости. Футбол
17 января 2017, вторник
14:25 Кавани: у меня была возможность вернуться в Италию, но я решил остаться в «ПСЖ»
14:15 «Сухар» — «Зенит»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 16:00
14:12 Ибрагимович: Погба должен научиться справляться с давлением
14:08 Игуаин: Месси или Роналду? Я играл с этими монстрами и прогрессировал как игрок
13:55 «Динамо-ТВ» сняло фильм про Гавриила Качалина
13:50 FA рассматривает возможность введения дисквалификации за симуляцию
13:45 Вальдано раскритиковал болельщиков «Севильи» за оскорбления в адрес С. Рамоса
13:42 Смолов: от Ибрагимовича нереальная энергетика прёт, вообще нормальный чувак
13:21 Бауса: для Игуаина главное – не свист с трибун, а моё доверие
13:19 Промес: прошёл медицинский осмотр, готов к битве
13:16 О. Иванов: приобретение Бериши — плюс для «Терека»
13:03 «Тяньцзинь Цюаньцзянь» отказался от покупки Бензема, Кавани и Диего Косты
13:01 Альбельда: думаю, что эта «Севилья» очень сильна
13:00 Головин восстановился после болезни и сегодня проведёт тренировку
12:52 Санчис не рекомендует «Реалу» отказываться от своей системы игры
12:45 Сегодня российских болельщиков, осуждённых во Франции, выпустят на свободу
12:44 Начо намерен продлить контракт с «Реалом»
12:39 Рамирес: на моём теле достаточно места, чтобы сделать тату в честь «Краснодара»
12:35 «Краснодар» предложил за шведского полузащитника Клаессона примерно € 2 млн
12:30 Кириченко: день рождения пройдёт в обычном режиме, я не любитель гулянок
12:20 П. Погребняк отправился с «Динамо» на сборы в Турцию
12:19 «Енисей» спародировал «Ювентус», показав один из вариантов нового логотипа
12:07 Созин: лучше всех пока усилился «Спартак» — точечно и качественно
11:54 «Ростов» на втором сборе в Турции сыграет с пловдивским «Локомотивом»
11:32 Игуаин: футболисты «Ювентуса» не должны обращать внимание на критику
11:30 Луису Адриано предлагали в Китае € 8 млн в год
11:29 Cтадион «Маракана» остался заброшен из-за разногласий управляющих компаний
11:28 Сын Тарханова возглавил молодёжную команду «Урала»
11:22 Игроки «Барселоны» ждут предложения Месси, которое он не сможет отклонить
11:12 Матч «Зенита» с клубом из Омана пройдёт в закрытом режиме
10:53 Зидан: поражение от «Севильи» сделает «Реал» сильнее
10:49 Рочина: две тренировки в день для меня норма, я готов тренироваться и три раза
10:48 Грасия: «Рубин» проведёт много важных игр, первая из которых в Кубке России
10:44 Мончи: работаю в «Севилье» с таким энтузиазмом, что о будущем не думаю
10:41 «Манчестер Сити» готов потратить £ 100 млн на приобретение Месси
10:35 Монтелла: некоторые моменты в матче с «Торино» невозможно объяснить
10:34 Мюллер: моя позиция на поле обсуждается слишком часто
10:19 «Тяньцзинь Цюаньцзянь» предложил € 38 млн за Калинича
10:17 Марадона будет послом «Наполи»
10:11 Заммер: Мюллер – не машина и может иметь неудачную полосу
10:09 Жамалетдинов: на примере Чалова и Гордюшенко буду стараться заслужить свой шанс
09:55 Жиру: могу понять футболистов, которые едут в Китай, но я там играть не хочу
09:51 В Мадриде представят маршруты для гостей КК-2017 и ЧМ-2018
09:44 Вальдано: поражение «Реала» от «Севильи» — слишком суровое наказание
09:26 Тарасов: если бы читал все статьи о себе, то уже лежал бы в психушке
Все новости RSS
Какие позиции в «Спартаке» всё ещё требуют усиления?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+