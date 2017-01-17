Ибрагимович: Погба должен научиться справляться с давлением

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович сказал, что если Поль Погба хочет стать одним из лучших игроков в мире, то должен научиться справляться с давлением.
«Давление – это то, что мне нравится. Я не так хорошо знаю Поля, чтобы ответить на этот вопрос за него. Но я думаю, что ему также нравится давление, иначе мы бы не играли на самом высоком уровне.
Если вы хотите выступать на высоком уровне, то должны быть готовы к тому, что давление будет оказываться 24 часа, а если вы играете хорошо, то давление нарастает. Мы должны учиться справляться с этим. Поль играет на высоком уровне, а там всегда есть место давлению», — цитирует Ибрагимовича Sky Sports.