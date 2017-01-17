Кавани: у меня была возможность вернуться в Италию, но я решил остаться в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани признался, что в прошлом году мог покинуть французский клуб и вернуться в Италию. Футболист подумывал о смене команды из-за нежелания играть на той позиции, куда его ставил тренер.
«У меня была возможность вернуться в Италию. В футболе иногда вещи происходят независимо от вашего желания. В прошлом году я не играл на той позиции, на которой люблю. Именно поэтому меня посещала мысль о возвращении в Италию. В конце концов я остался в Париже и играю на позиции центрфорварда, что мне нравится», — цитирует Кавани Corriere dello Sport.
Ранее стало известно, что Эдинсон Кавани может продлить контракт с «ПСЖ» до 2020 года.