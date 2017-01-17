Смолов: главное достижение года — я обратил на себя внимание европейских клубов

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов, который был признан лучшим футболистом 2016 года, признался, что эта награда для него не имеет большого значения, при этом отметив, что своей игрой он сделал шаг в направлении перехода в иностранный клуб.
«В глобальном смысле это (приз лучшему игроку 2016 года. — Прим. „Чемпионата“), наверное, сильного значения не несёт. Но в любом случае приятно, что твои достижения отмечают. Футбол — командная игра. Без моих партнёров и футбольного клуба “Краснодар”, без ребят из сборной я бы эту награду не получил. Поэтому хочу в первую очередь поблагодарить именно их.
Я ещё не достиг того, к чему стремлюсь. Но я заставил скаутов европейских клубов обратить на себя внимание. Сделал шаг в направлении переезда в более сильный чемпионат», — сказал Смолов.