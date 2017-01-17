Повар ЦСКА: Слуцкий по большому счёту всеядный человек

Повар ЦСКА Николай Косарев рассказал, как изменилось питание после смены главного тренера, а также поведал о предпочтениях бывшего наставника «армейцев» Леонида Слуцкого.
«Рацион не изменился. Сузились временные рамки приёма пищи. Теперь вся команда единовременно находится в ресторане. Думаю, это такой своеобразный тимбилдинг. А потом, мы с Виктором Михайловичем работали целый сезон. Если бы его не устраивало меню, он, наверное, в первый же день после вступления в должность главного об этом сообщил бы.
Гастрономические вкусы Гончаренко? В этом отношении Виктор Михайлович тоже очень простой человек. От гарниров отказывается. Много овощей, ягод, фруктов. Мясо, рыба, курица – всё ест. Повару такие клиенты в радость.
Предпочтения Слуцкого? Леонид Викторович по большому счёту всеядный человек. Только гарниры не кушал. Всё больше соусные блюда уважал – и печёнку, и кролика, и отварной язык, и бефстроганов. Иногда спрашивал у него: «Может, что надо?» Слуцкий отшучивался: «Да я за спортсменами доем, что останется». С ним было приятно работать. Семь лет пролетели как один день. Когда в Лондоне прощались, кошки на душе скребли. Запали в душу слова Леонида Викторовича на встрече с персоналом: «Команда – это не только игроки, это – все, включая уборщицу на базе. Без слаженной работы всей бригады никакого результата не достичь». Было приятно, потому что это правда, чёрт возьми…
Индивидуально каждого благодарил, когда впервые стал чемпионом. Часы швейцарские, именные подарил – персоналу, руководству. Всего таких было изготовлено 35 экземпляров. Один на сайте ЦСКА продавался – за полмиллиона рублей ушёл», — рассказал Косарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
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