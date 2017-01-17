Глушаков: Адриано создаст хорошую конкуренцию, чтобы Зе Луиш не расслаблялся

Полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал переход в команду нападающего Луиса Адриано, который перебрался в московский клуб из «Милана», а также трансфер хавбека Александра Самедова, перешедшего в стан красно-белых из «Локомотива».
«С Адриано я не знаком лично, ещё не общался, но знаю, какой это футболист. Это хороший игрок, который должен помочь „Спартаку“, у нас на этой позиции не так много футболистов. Кроме Зе Луиша, чистых нападающих нет, хотя иногда Мельгарехо используют. Думаю, что Адриано создаст хорошую конкуренцию, чтобы Зе Луиш, скажем так, не расслаблялся.
Когда больше игроков, есть выбор у тренера, ему легче найти замену футболистам, которые выпадают из-за травм. К тому же у нас не такая большая «скамейка» была. Руководство решило, что нужны футболисты, которые помогут команде.
Александр – очень опытный футболист, воспитанник „Спартака“. Уверен, что в атмосферу команды он впишется без проблем, в сборной играет всё-таки. Я думаю, что Каррера решит, на какой позиции он видит Сашу. Если на позиции Промеса, то здоровая конкуренция – всегда хорошо. Играет тот, кто на данный момент сильнее. Логично, что если руководство и тренер хотели, чтобы Саша был в команде, значит, было понимание, какое он место займёт. Желаю ему, чтобы он выигрывал конкуренцию и играл в основе», — цитирует Глушакова «Р-Спорт».