Аткинс: Слуцкий не работает в «Челси», нам ничего не известно об этом

Глава департамента по связям с общественностью «Челси» Стив Аткинс сообщил, что у лондонцев нет никакой информации о том, что бывший главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий может начать работу в английской команде.
«Нам ничего не известно о том, что Леонид Слуцкий может занять какую-то должность в „Челси“ в ближайшее время. Могу с точностью сказать, что сейчас он не работает в нашем клубе. Он друг нашего клуба и просто посетил игру с „Лестером“ в Лондоне, мы всегда рады его видеть», — цитирует Аткинса «Р-Спорт».