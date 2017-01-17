Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат Футбольные трансферы Допинг
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

FA оштрафовала Санья на £ 40 тыс. из-за записи о судействе в соцсети

17 января 2017, вторник. 16:14. Футбол
Защитник «Манчестер Сити» Бакари Санья был оштрафован из-за записи о судействе в матче 20-го тура АПЛ с «Бёрнли» (2:1).

По окончании игры француз оставил в своём «инстаграме» запись следующего содержания: «Вдесятером против 12, но мы всё равно сражались и победили как команда». Таким образом Санья намекнул на действия главного судьи встречи Ли Мэйсона, в первом тайме удалившего полузащитника хозяев Фернандиньо. Впоследствии футболист отредактировал пост и убрал слова про численное соотношение сил на поле.

На прошлой неделе французу были предъявлены обвинения, а 17 января пресс-служба Ассоциации футбола Англии сообщила, что защитник оштрафован на £ 40 тыс. Такое решение приняла независимая комиссия по регулированию.

FA предупредила Бакари о недопустимости такого поведения в будущем.
Источник: TheFA Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Сити Бакари Санья Футбольное судейство
Новости. Футбол
17 января 2017, вторник
16:51 Руководство «Манчестер Юнайтед» продлит контракт с Валенсией на один год
16:39 Головин: считал часы, когда смогу выйти на поле, дико скучал по мячу, по футболу
16:35 «Шинник» объявил о назначении Горина на пост генерального директора клуба
16:27 Л. Адриано: Луческу мне почти как отец, матч с «Зенитом» будет для меня значимым
16:22 Р. Алькантара из-за травмы не поможет «Барселоне» в матче с «Реалом Сосьедад»
16:14 FA оштрафовала Санья на £ 40 тыс. из-за записи о судействе в соцсети
16:09 Мостовой: не отказался бы возглавить селекционный отдел «Спартака»
15:49 Набор волонтёров на ЧМ-2018 установил новый рекорд чемпионатов мира
15:48 «Суонси» объявил о переходе защитника сборной Швеции Ольссона
15:39 Шавло: «Спартак» — команда без слабых мест
15:31 Аткинс: Слуцкий не работает в «Челси», нам ничего не известно об этом
15:28 Виллаш-Боаш недоволен ужесточением лимита на легионеров в чемпионате Китая
15:23 Глушаков: Адриано создаст хорошую конкуренцию, чтобы Зе Луиш не расслаблялся
15:19 «Шахтёр» подписал контракт с аргентинским нападающим Лещуком
15:09 Червиченко: не будет Адриано забивать с такой зарплатой — могут начаться распри
15:05 Повар ЦСКА: с приходом Гончаренко сузились временные рамки приёма пищи
14:49 «Ростов» договорился с Девичем о подписании контракта
14:44 Роббен: в Китае карьера подошла бы к концу, а я хочу играть на высоком уровне
14:30 Смолов: главное достижение года — я обратил на себя внимание европейских клубов
14:25 Кавани: у меня была возможность вернуться в Италию, но я решил остаться в «ПСЖ»
14:12 Ибрагимович: Погба должен научиться справляться с давлением
14:08 Игуаин: Месси или Роналду? Я играл с этими монстрами и прогрессировал как игрок
13:55 «Динамо-ТВ» сняло фильм про Гавриила Качалина
13:50 FA рассматривает возможность введения дисквалификации за симуляцию
13:45 Вальдано раскритиковал болельщиков «Севильи» за оскорбления в адрес С. Рамоса
13:42 Смолов: от Ибрагимовича нереальная энергетика прёт, вообще нормальный чувак
13:21 Бауса: для Игуаина главное – не свист с трибун, а моё доверие
13:19 Промес: прошёл медицинский осмотр, готов к битве
13:16 О. Иванов: приобретение Бериши — плюс для «Терека»
13:03 «Тяньцзинь Цюаньцзянь» отказался от покупки Бензема, Кавани и Диего Косты
13:01 Альбельда: думаю, что эта «Севилья» очень сильна
13:00 Головин восстановился после болезни и сегодня проведёт тренировку
12:52 Санчис не рекомендует «Реалу» отказываться от своей системы игры
12:45 Сегодня российских болельщиков, осуждённых во Франции, выпустят на свободу
12:44 Начо намерен продлить контракт с «Реалом»
12:39 Рамирес: на моём теле достаточно места, чтобы сделать тату в честь «Краснодара»
12:35 «Краснодар» предложил за шведского полузащитника Клаессона примерно € 2 млн
12:30 Кириченко: день рождения пройдёт в обычном режиме, я не любитель гулянок
12:20 П. Погребняк отправился с «Динамо» на сборы в Турцию
12:19 «Енисей» спародировал «Ювентус», показав один из вариантов нового логотипа
12:07 Созин: лучше всех пока усилился «Спартак» — точечно и качественно
11:54 «Ростов» на втором сборе в Турции сыграет с пловдивским «Локомотивом»
11:32 Игуаин: футболисты «Ювентуса» не должны обращать внимание на критику
11:30 Луису Адриано предлагали в Китае € 8 млн в год
11:29 Cтадион «Маракана» остался заброшен из-за разногласий управляющих компаний
Все новости RSS
Какие позиции в «Спартаке» всё ещё требуют усиления?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+