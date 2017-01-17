Л. Адриано: Луческу мне почти как отец, матч с «Зенитом» будет для меня значимым

Новичок «Спартака» нападающий Луис Адриано рассказал, какие цели он ставит перед собой в новом клубе, а также признался, что игра с «Зенитом» будет для него особенной, так как команду возглавляет Мирча Луческу, с которым он работал ранее в «Шахтёре».
«У „Спартака“ самый красивый музей, который я когда-либо видел. Очень горжусь тем, что нахожусь здесь. Я рад, что моя майка также останется в этом музее. Я разговаривал с Алексом (бывший игрок „Спартака“. — Прим. „Чемпионата“), он сказал, что здесь очень уютно и хорошие болельщики. Здесь очень приятно находиться.
Безусловно, цель — быть на первом месте. Я знаю, что мы превосходим „Зенит“ на пять очков. Буду с честью защищать цвета „Спартака“, чтобы помочь команде стать чемпионом.
Чувствую себя очень хорошо, единственное, немного устал после перелёта. Это немного утомило меня, а так, я готов. Хочу показать намного выше уровень игры, чем в „Шахтёре“. Конечно, я буду максимально отдаваться на поле против Луческу, считаю его почти своим отцом, поэтому для меня это будет значимый матч. Я рад возможности играть за „Спартак“, — сказал бразилец в интервью клубному телевидению.