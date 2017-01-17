Головин: считал часы, когда смогу выйти на поле, дико скучал по мячу, по футболу

Полузащитник ЦСКА Александр Головин, пропустивший ряд тренировок в общей группе из-за вирусного заболевания, рассказал о своём функциональном состоянии.
«Сегодняшние нагрузки дались нормально, поскольку ничего тяжёлого на сегодняшней тренировке не было. Спокойно отработал положенное время, чему очень рад. Нужно скорее навёрстывать упущенное, набирать форму.
Досадно прилететь на первый сбор и сразу свалиться с температурой. Считал часы, когда смогу выйти на поле. В номере лежать было очень скучно, а выходить поначалу никуда было нельзя, чтобы не заразить остальных. Но всё уже позади, я включился в работу, настроение замечательное! Дико скучал по мячу, по футболу, но теперь и на моей улице праздник!
Рассчитываю, что успею восстановить кондиции, чтобы сыграть в первых товарищеских матчах. Буду работать изо всех сил, и, надеюсь, тренеры дадут мне игровое время. Планы такие, чтобы сравняться с партнёрами в готовности. Пока не знаю, останусь ли на три выходных в Кампоаморе, но в любом случае и в паузу буду тренироваться каждый день», — цитирует Головина пресс-служба ЦСКА.