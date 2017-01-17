Деменко: с трансфером Самедова всё понятно, а вот Луис Адриано – пока загадка

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко поделился мнением касательно приобретений красно-белых. Состав москвичей в зимнее трансферное окно пополнили вратарь Александр Селихов, защитник Георгий Джикия, полузащитник Александр Самедов и нападающий Луис Адриано.
«Трансфер Адриано вызвал очень много споров. Одни говорят, что это удачная покупка, вторые же утверждают, что в «Милане» он почти не играл и мало забивал. Но статистика в Италии – одно, а вот как он проявит себя в РФПЛ – это уже другой вопрос. Давайте смотреть объективно, Луис Адриано – футболист с именем. Думаю, что он приехал в Россию, чтобы показать всем, что он достойный игрок, тот Адриано, о котором мы слышали. Но, конечно, результат будет зависеть от того, насколько и как он замотивирован.
С трансфером Самедова всё понятно, мы знаем его способности по выступлениям за сборную страны, а Луис Адриано – пока загадка», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Мирзоевой.