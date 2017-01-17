Санья подаст апелляцию на штраф из-за записи о судействе в соцсети

Защитник «Манчестер Сити» Бакари Санья, который был оштрафован из-за записи о судействе в матче 20-го тура АПЛ с «Бёрнли» (2:1), подаст апелляцию на решение FA, информирует Sky Sports.
По окончании игры француз оставил в своём «инстаграме» запись следующего содержания: «Вдесятером против 12, но мы всё равно сражались и победили как команда». Таким образом Санья намекнул на действия главного судьи встречи Ли Мэйсона, в первом тайме удалившего полузащитника хозяев Фернандиньо. Впоследствии футболист отредактировал пост и убрал слова про численное соотношение сил на поле.
Сегодня пресс-служба Ассоциации футбола Англии сообщила, что защитник оштрафован на £ 40 тыс. (около € 46 тыс.).