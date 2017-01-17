Коларов: Гвардиола — лучший тренер в мире на данный момент

Защитник «Манчестер Сити» Александар Коларов назвал наставника «горожан» Хосепа Гвардиолу лучшим тренером мира.
«Для всех игроков большое удовольствие играть под его руководством, потому что Гвардиола — лучший тренер в мире футбола на данный момент. Мы можем прибавить и играть лучше, мы должны выиграть больше матчей, но команда находится только в начале пути, и я думаю, что мы будем становиться всё лучше и лучше.
Я до сих пор думаю, что гонка за титул будет продолжаться до последнего тура. И мы должны в ней участвовать», — цитирует Коларова сайт «Ман Сити».