«Зенит» забил 14 голов молодёжному составу клуба из Омана

«Зенит» встретился с молодёжным составом оманского «Сухара» и победил со счётом 14:1. Встреча проходила в закрытом режиме.
«Зенит»: Бабурин (М. Кержаков 62) — Зуйков, Нету (к) (Кришито 41), Йованович (Эрнани 41), Чернов — Мусаев, Цаллагов, Могилевец (Данни 41), Молло (Лесовой 41), Мак — Джорджевич (Кокорин 41).
Контрольный матч.
«Зенит» (Россия) — «Сухар»-мол (U23) — 14:1.
Голы у «Зенита»: Цаллагов 9; Джорджевич 11, 31, 37; Могилевец 15; Мак 28, 68; Мусаев 34; Зуйков 44, 72; Кокорин 55, 58, 66; Данни 80.