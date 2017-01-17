Марадона: Игуаин умеет только забивать, с мячом в ногах он так себе

Известный аргентинский футболистДиего Марадона, который выступал за «Наполи» в 1984-1991 годах, оценил уровень экс-форварда «партенопейцев» Гонсало Игуаина, ныне выступающего за «Ювентус».
«Месси, Игуаин и Дибала — три великолепных игрока. Месси — лучший, потому что он неудержим с мячом в ногах. Дибала будет расти, а Игуаин будет продолжать забивать, но и только. Он принадлежит к другому типу футболистов — тех, кто умеет только забивать. С мячом в ногах он так себе», — цитирует Марадону Football Italia.