Новый контракт Боккетти со «Спартаком» рассчитан до лета 2020 года

«Спартак» и защитник Сальваторе Боккетти продлили трудовые отношения. Новое соглашение с 30-летним игроком рассчитано на три года — до 30 июня 2020 года, информирует официальный сайт клуба.
В составе москвичей футболист дебютировал 10 марта 2013 года. С тех пор он провёл за «Спартак» 71 матч и забил 4 мяча.
Срок предыдущего соглашения Боккетти со «Спартаком» заканчивался летом 2017 года. В текущем сезоне РФПЛ Боккетти провёл 11 матчей. Ранее сообщалось, что интерес к защитнику проявляют «Галатасарай» и несколько клубов Серии А.