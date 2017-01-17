Бюттнер: моя игра за «МЮ» не была провальной, я становился чемпионом АПЛ

Защитник «Витесса» Александер Бюттнер считает, что его игра в составе «Манчестер Юнайтед» не была провальной. Нидерландский футболист защищал цвета «красных дьяволов» с 2012 по 2014 год. Летом 2014-го он перешёл в московское «Динамо», которое покинул этой зимой и затем присоединился к «Витессу».
«Моя игра за „МЮ“ не была провальной. Я выступал в команде со звёздами, не каждый может это испытать. Кто может сказать, что он выигрывал АПЛ? Стивену Джеррарду это не удалось, например, а он суперзвезда. Я сыграл за „МЮ“ больше матчей, чем мечтал», — цитирует Бюттнера AD.