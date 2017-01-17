Куртуа: преследователи испытывают куда большее давление, чем «Челси»

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа отметил, что на его команду оказывается меньше давления, чем на преследователей.
«Разумеется, если ты лидируешь, то ощущаешь давление, желая удержать отрыв от преследователей. Но мы идём на первом месте, в семи очках от ближайшего соперника по таблице, поэтому куда большее давление испытывают другие команды, а не мы.
Мы должны продолжать побеждать, но у нас хорошая ситуация и всё удачно складывается. В прошлом сезоне у нас был непростой период, было тяжело добиваться побед, нам немного не везло, но в этом году всё складывается в нашу пользу, поэтому мы хотим сохранить эту форму и выигрывать свои матчи», — цитирует Куртуа сайт «Челси».