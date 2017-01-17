Агент: не удивлюсь, если и Дзюба окажется в Китае

Футбольный агент Олег Шигаев, представляющий компанию Prof-Sport Company, прокомментировал шутку форварда «Зенита» Артёма Дзюбы о переходе в Китай, а также рассказал о своём отношении к китайскому футболу. После победы «Зенита» над китайской командой «Чанчунь Ятай» (5:2) в товарищеском матче Дзюба пошутил, что продолжит карьеру в чемпионате Поднебесной.
«Вследствие последних громких новостей о переходе футболистов в китайскую Суперлигу не удивлюсь, если там и Дзюба окажется. Сейчас абсолютно любой игрок может оказаться в Китае. Всё зависит от предложения. Если китайцы заинтересуются в ком-то из российских футболистов и предложат хорошую сумму, почему бы и нет. Трансферы российских игроков в Поднебесную возможны, но надо понимать, что их могут заинтересовать только лучшие футболисты, играющие за национальную сборную.
Никто не знает, надолго ли большие деньги пришли в китайский футбол. Вчера в китайской лиге был принят новый лимит: теперь одновременно на поле может находиться не более трёх легионеров. Также обсуждаются возможные ограничения в расходной ведомости клубов. Всё это может затормозить череду переходов лучших футболистов мира в китайскую Суперлигу. В обратную же сторону такие ограничения работать не будут. На сегодня уровень китайских футболистов, мягко говоря, не очень высок. Не думаю, что в ближайшие годы в России или тем более в Европе может появиться спрос на игроков из Китая. Так что пока за диковинным китайским футболом мы будем наблюдать со стороны», — заявил Шигаев корреспонденту «Чемпионата» Ивану Гаркушко.