Зидан: Навас проводит хороший сезон, «Реал» не намерен покупать нового вратаря

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан встал на защиту вратаря мадридской команды Кейлора Наваса, который подвергся критике после поражения «сливочных» от «Севильи» (1:2) в 18-м туре чемпионата Испании.
По мнению некоторых журналистов, костариканец должен был сыграть лучше в эпизодах с голами «Севильи». Поражение на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» прервало 40-матчевую беспроигрышную серию «Реала».
«Кейлор хорошо со всем справляется, он проводит хороший сезон. Мы не проигрывали 40 матчей, когда он был в составе. Хватит разводить слухи. Наши голкиперы отлично работают, и мы не намерены что-то менять или покупать нового вратаря», — цитирует Зидана Goal.