Мостовой: «Спартак» — сильнейший клуб России по составу на сегодня

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился впечатлениями об игре новичка столичной команды Луиса Адриано, а также выразил мнение, что на данный момент красно-белые имеют самый сильный состав в Премьер-Лиге.
«Что касается игры Луиса Адриано в «Милане», не случайно ведь он сидел на лавке, а после этого клуб так быстро его продал. Когда он переходил из «Шахтёра» в Серию А, я думал, он будет забивать. Но что-то с ним случилось, не бежал, не открывался, всё делал невпопад. Посмотрим, как у Луиса Адриано будет в «Спартаке». Найти отличного форварда с потенциалом, как у Роя Макая или Дидье Дрогба, – это настоящее искусство.
На данный момент в «Спартаке» по два-три конкурента на каждую позицию, команда укомплектована прилично. Сегодня, с учётом зимнего усиления, назвал бы красно-белых сильнейшими по составу в России. Если, конечно, «Зенит» не купит кого-то звёздного до конца трансферного окна», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.