Яя Туре отказался от перехода в китайский клуб, предложивший £ 430 тыс. в неделю

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре этой зимой не захотел переезжать в Китай. Один из местных клубов предложил ивуарийскому футболисту контракт с зарплатой в £ 430 тыс. (€ 490 тыс.) в неделю, но получил отказ. Подобное предложение из Китая Туре уже отклонял прошлым летом.
Туре не попадал в состав «Манчестер Сити» в начале сезона из-за разногласий своего агента Дмитрия Селюка с главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой, но после разрешения конфликта игрок вернулся в основу команды. Контракт Туре с «МС» истекает летом этого года, стороны договорились обсудить возможное продление по окончании сезона.