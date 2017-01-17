Кейн: нет никаких причин, по которым «Тоттенхэм» не может выиграть титул

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн высоко оценил шансы своей команды на титул. После 21 тура АПЛ «шпоры» занимают второе место, отставая от «Челси» на семь очков.
«Определённо мы можем выиграть чемпионат. Мы были очень близки к этому в прошлом году и получили большой опыт, который должен помочь. Я думаю, что мы стали лучше как команда, а потому „Тоттенхэм“ рассчитывает побороться за титул с помощью приобретённого опыта.
Мы в отличной форме, доверяем друг другу и продолжаем прибавлять. Нет никаких причин, по которым мы не можем выиграть титул», — цитирует Кейна Goal.