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Роналду может сыграть в Кубке Испании впервые за два года

17 января 2017, вторник. 23:05. Футбол
Нападающий Криштиану Роналду впервые в текущем сезоне вызван главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом на матч Кубка Испании, сообщает пресс-служба «Королевского клуба». 18 января «сливочные» в родных стенах примут «Сельту» в первой игре 1/4 финала турнира.

В последний раз Роналду принимал участие в Кубке Испании 15 января 2015 года, когда «Реал» встречался с «Атлетико» (2:2). Гол португальца спас «сливочных» от поражения в ответной встрече 1/8 финала, однако «матрасники» пробились в следующий раунд благодаря победе в первой игре. В сезоне-2015/16 «Реал» был исключён из розыгрыша Кубка Испании уже на стадии 1/16 финала из-за участия в матче с «Кадисом» (3:1) Дениса Черышева, который не имел права выходить на поле.

Список игроков «Реала», вызванных на матч с «Сельтой»: Навас, Касилья, Яньес, Рамос, Варан, Начо, Марсело, Данило, Кроос, Ковачич, Касемиро, Модрич, Иско, Асенсио, Роналду, Бензема, Васкес, Мариано, Мората.

Даниэль Карвахаль получил возможность отдохнуть, а Пепе, Фабиу Коэнтрау, Гарет Бэйл и Хамес Родригес продолжают восстанавливаться от повреждений.
Источник: Официальный сайт ФК "Реал" (Мадрид) Сообщить об ошибке
Теги
Сельта ФК Реал Мадрид Криштиану Роналду
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17 января 2017, вторник
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