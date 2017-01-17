Левашов: рад появлению Габулова и Чанова в тульском «Арсенале»

Вратарь тульского «Арсенала» Михаил Левашов отметил, что рад приходу в команду голкипера Владимира Габулова и тренера вратарей Вячеслава Чанова.
«Рад появлению в команде Владимира Габулова и Вячеслава Викторовича Чанова. Даже не мог себе представить, что когда-нибудь буду работать с ними в одной команде. Для меня это шанс получить неоценимый опыт. Что касается конкуренции, то она никому никогда не мешала. Чтобы быть лучшим, ты каждый день должен пахать. Только через работу можно добиться результата», — цитирует Левашова сайт «канониров».