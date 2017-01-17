Антон Миранчук успешно перенёс операцию в Риме

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук перенёс операцию на стопе в одной из римских клиник. 21-летний футболист должен вернуться в общую группу через полтора месяца.
«Сегодня в римской клинике „Вилла Стюарт“ Антон Миранчук перенёс операцию по поводу своей травмы. Операция прошла успешно, а сам Антон передаёт всем привет и благодарит за поддержку! Совсем скоро он вернётся в расположение команды, где будет проходить реабилитацию до возвращения в общую группу. Ориентировочно это произойдёт через полтора месяца», — говорится в «инстаграме» «Локомотива».
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