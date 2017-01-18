«Интер» вырвал победу у «Болоньи» в дополнительное время в Кубке Италии

«Интер» одержал победу над «Болоньей» со счётом 3:2 в дополнительное время матча 1/8 финала Кубка Италии, который состоялся в Милане.
Хозяева дважды забили в конце первого тайма усилиями Джейсона Мурильо и Родриго Паласио, которые отличились на 33-й и 39-й минутах, но до перерыва гостям удалось отыграть один мяч — на 43-й минуте забил Блерим Джемаили. На 73-й минуте Годфред Донса и вовсе сравнял счёт, и игра перешла в дополнительное время. Спасителем «Интера» стал Антонио Кандрева, забив победный гол на 98-й минуте.