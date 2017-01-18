Ерунов: устал за 7 месяцев в тюрьме, но хочу вернуться к работе в «Локомотиве»

Российский болельщик Алексей Ерунов, выпущенный на свободу из французской тюрьмы, в которой отбывал срок за участие в беспорядках на Евро-2016, по прилёте в Москву поблагодарил всех, кто поддерживал его во время пребывания под стражей.
«Спасибо большое всем, кто помогал и поддерживал. Особенно хочу поблагодарить «Локомотив» и его руководство, которое оказывало всяческую помощь. Досрочное освобождение мы получили благодаря консульству и нашим адвокатам. Очень хочу поскорее попасть домой, к своим детям. Устал за эти семь месяцев, но уже хочу вернуться к работе в клубе», — передаёт слова Ерунова корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
В «Локомотиве» Ерунов занимает должность директора по работе с болельщиками.