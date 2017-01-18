Ван Гал: я ещё не завершил карьеру, всё зависит от предложений, дождёмся июля

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал отметил, что пока ещё не решил, будет ли завершать тренерскую карьеру, а окончательное решение 65-летний специалист собирается принять будущим летом.
«Нет, нет и нет, я не завершил карьеру. Я взял паузу на год, а после этого буду решать. Вероятность завершения карьеры есть, но это не окончательно. В Нидерландах пресса пишет, что захочет. Я сказал им, что могу завершить карьеру, но сейчас не время говорить об этом. Всё зависит от предложений, которые я получу. Приму решение в июле. Я мог вернуться в Испанию, «Валенсия» предлагала мне работу тренера месяц или пять недель назад, но я отказался. При этом я не исключаю вариант с возвращением в Испанию, всё может быть. Посмотрим, как я себя буду чувствовать», — приводит слова ван Гала Cadena Ser.
Ранее голландское издание De Telegraaf опубликовало интервью, в котором приводились слова ван Гала о вероятном завершении тренерской карьеры.