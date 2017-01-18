Ривалдо встретился с президентом «Барселоны» Хосепом Марией Бартомеу, вице-президентом клуба Жорди Местре и членами дирекции Сильвио Элиасом и Пау Вилановой, с которыми обсудил возможность постоянного участия в проекте «Легенды Барселоны», который призван популяризировать бренд каталонского клуба по всему миру.
Ривалдо выступал в составе «Барселоны» с 1997 по 2002 годы и выиграл с этой командой два титула чемпиона Испании, Суперкубок Европы и Кубок Испании.
Фото: Официальный сайт "Барселоны"
Бывший полузащитник «Барселоны» Ривалдо посетил «Камп Ноу»