Облак заменит де Хеа в «Манчестер Юнайтед», если тот уйдёт в «Реал»

«Манчестер Юнайтед» следит за словенским вратарём мадридского «Атлетико» Яном Облаком. «Красные дьяволы» могут подписать 26-летнего голкипера в том случае, если Давид де Хеа примет решение перейти в мадридский «Реал», сообщает AS.
Тем не менее, главной задачей руководства манкунианцев остаётся сохранение де Хеа в рядах клуба. Испанскому стражу ворот уже сделано предложение о продлении контракта.
В текущем сезоне Облак провёл 15 матчей в чемпионате Испании, пропустив в них 13 голов. Де Хеа отыграл 21 матч в АПЛ и пропустил 20 мячей.