Харальд Шумахер: для игроков «Кёльна» нет оснований впадать в эйфорию

Бывший голкипер сборной ФРГ Харальд Шумахер, занимающий ныне пост вице-президента «Кёльна», отметил, что футболистам и болельщикам клуба не стоит впадать в эйфорию из-за результатов в чемпионате Германии. По итогам 16 туров Бундеслиги «Кёльн» занимает 7-е место в турнирной таблице, заработав 25 очков.
«Для игроков «Кёльна» нет оснований впадать в эйфорию. Мы идём на 7-м месте, и это свидетельство класса. Однако перед стартом сезона мы поставили перед собой цель занять 9-е место. И уже это я считаю достаточно смелым шагом», — приводит слова Шумахера Bild.