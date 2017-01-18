Экс-наставник сборной Чили обвинил Сампаоли в неэтичном поведении

Бывший главный тренер сборной Чили Клаудио Борги подверг критике наставника «Севильи» Хорхе Сампаоли. Борги считает, что Сампаоли, также поработавший у руля чилийской сборной, вёл себя некрасиво, когда вёл переговоры с федерацией футбола южноамериканской страны.
«Сампаоли не может работать в Аргентине, поскольку у него нет соответствующих норм поведения. Или лучше сказать, у него нет этики, поскольку мне не нравится говорить о нормах поведения. Когда ты не придерживаешься этики, то приходится расплачиваться за это. Сампаоли – очень сильный тренер, но ему не хватает этики. Он вёл переговоры с федерацией футбола Чили, когда я ещё работал у руля национальной команды. Это одно из многих негативных проявлений Сампаоли», — приводит слова Борги Fox Sports.