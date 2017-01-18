Кокорин: после провалов, как на Евро, долго прихожу в себя, не захожу в Интернет

Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин высказал мнение по поводу Леонида Слуцкого, под руководством которого национальная команда выступала на Евро-2016. Также форвард признался, что всегда переживает по поводу неудачных выступлений на больших турнирах.
«Я не думаю, что Слуцкий психологически надломился после неудачного выступления сборной России на чемпионате Европы. О том, что Леонид Викторович покинет ЦСКА, я знал заранее. Как тренер он выиграл все трофеи в России, может быть, ему тяжело было найти стимул продолжать работу тут; он долгое время работал с ЦСКА и работал успешно, единственное, что у него не получилось в последние годы, — удачно выступить в Лиге чемпионов. Наверное, просто пришло время что-то изменить.
Слуцкий может стать скаутом в „Челси“? Учитывая тот факт, что самый главный босс в „Челси“ наш человек (Роман Абрамович. — Прим. „Чемпионата“), — это не самый плохой вариант. Я буду только рад, если у Слуцкого всё получится.
После провалов на таких больших турнирах очень-очень долго приходишь в себя: не заходишь в Интернет, не смотришь телевизор, даже на улицу выходить нет никакого желания», — цитирует ТАСС Кокорина.