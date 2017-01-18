Заммер: моя критика относилась не только к Хёнессу, но и к другим

Бывший спортивный директор мюнхенской «Баварии» Маттиас Заммер позвонил президенту клуба Ули Хёнессу, чтобы объяснить ему критические слова, сказанные в его адрес. Хёнесс, в частности, ранее сказал, что в дортмундской «Боруссии» сильно ошиблись, обещая в нынешнем сезоне сместить «Баварию» с пьедестала. После этого исполнительный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке отметил, что в «Боруссии» никто ничего подобного не говорил. Кроме того, Ватцке выразил сомнение в том, что Хёнесс способен правильно воспринимать слова других.
«Хёнесс понял меня. Моя критика относилась не только к Хёнессу, но и к другим представителям руководства клуба», — цитирует Заммера Bild.