«Крылья Советов» третий сбор вместо Испании проведут в Турции

«Крылья Советов» определились с местом проведения заключительного, третьего зарубежного сбора. Также, как и первые два, он пройдёт в турецком Белеке, поскольку тренерский штаб остался доволен условиями для работы. Ранее сообщалось, что третий сбор «Крыльев Советов» будет проходить с 11 по 25 февраля в Испании.
На сборе запланировано несколько контрольных игр, а соперников и даты матчей будут известны позднее, сообщает официальный сайт самарского клуба.
В 18-м туре РФПЛ «Крылья Советов» 5 марта дома примут «Локомотив».