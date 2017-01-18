«Бани Яс» имеет право выкупа у «Локомотива» нападающего Хенти

Команда «Бани Яс» из ОАЭ имеет право выкупить нигерийского нападающего Эзекила Хенти у «Локомотива» по условиям аренды, сообщает официальный сайт московского клуба.
23-летний Хенти был отдан в аренду до конца сезона-2016/17. В чемпионате ОАЭ новая команда нигерийского форварда после 14 туров занимает последнее место.
Ранее тренерский штаб не взял Хенти на зимние сборы. В «Локомотиве» нападающий играл с февраля прошлого года. За это время форвард сыграл 19 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч.