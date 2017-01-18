Китайский клуб готов платить Пайету € 600 тыс. в месяц, француз намерен отказать

«Хэбэй Чайна Форчун» заинтересован в приглашении полузащитника «Вест Хэм Юнайтед» Димитри Пайета. Как сообщает France Football, китайский клуб готов платить французскому футболисту € 600 тыс. в месяц, однако отмечается, что игрок, скорее всего, откажется от данного предложения, желая перейти в «Марсель».
Ранее главный тренер английской команды Славен Билич сообщил, что Пайет больше не хочет играть за «Вест Хэм». Уже отмечалось, что футболист хочет покинуть команду, но руководство в январе игрока продавать не желает. Контракт 29-летнего полузащитника истекает летом 2021 года.
В интервью A Bola француз заявил, что готов собственноручно повредить себе крестообразные связки, если его не отпустят из клуба.