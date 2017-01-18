Вилья: у Гвардиолы трудный период, но я верю, что он изменит ситуацию в «МС»

Нападающий Давид Вилья, знакомый с Хосепом Гвардиолой по работе в «Барселоне», поддержал испанского наставника. Футболист верит, что Гвардиола преодолеет сложный период и изменит ситуацию в «Манчестер Сити».
«У него трудный период, но я верю, что Гвардиола изменит ситуацию. Такое случается, но он великий наставник, обладает хорошим тренерским штабом, который может изменить ситуацию в лучшую сторону. Его ждёт светлое будущее в «Манчестер Сити».
В футбол трудно играть в любой стране. Мне повезло, что я работал под руководством Гвардиолы. Он отличный тренер для тех, кто любит футбол. Побеждать всегда тяжело, а ему это удавалось. Его статистика удивительна», — заключил Вилья.
После 21 тура «Манчестер Сити» занимает в АПЛ 5-е место, находясь в трёх очках от пьедестала.