Гаврилов: в сегодняшнем «Спартаке» нет игрока с идеальным последним пасом

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов выразил мнение, что в нынешнем составе красно-белых нет игрока с умением отдать идеальный последний пас, как это умел сам Юрий Васильевич.
«Кто сегодня в «Спартаке» может отдать идеальный последний пас? Таких игроков сейчас нет, к сожалению, в составе. В наше время Фёдор Черенков мог на поле выполнить пас любой сложности и вообще всё что угодно мог. Надеюсь, «Спартак» такого игрока ещё вырастит», — передаёт слова Гаврилова корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.