Мутко: у меня была встреча с Федуном, но не по теме Адриано

Президент РФС Виталий Мутко рассказал, что он провёл встречу с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном, однако она никоим образом не касалась вопроса перехода в стан красно-белых нападающего Луиса Адриано.
Ранее в некоторых СМИ сообщалось, что Мутко мог провести встречу с Федуном по вопросу возможного предоставления бразильскому форварду паспорта Российской Федерации.
«Не надо ничего выдумывать! Такую информацию даже комментировать не хочется. Ни на какой встрече с Адриано я не присутствовал. В офисе ИФД „Капитал“ у меня была там встреча с Федуном, но по абсолютно другой теме. У нас чемпионат мира на носу: вводится в эксплуатацию новая тренировочная площадка, стадион „Спартак“ совсем скоро будет принимать матчи Кубка конфедераций.
Мы были на встрече у Леонида Арнольдовича с коллегами из оргкомитета. Так что не вводите страну в заблуждение! А Адриано я встретил там совершенно случайно. Уже выходя из кабинета, увидел футболиста и его агентов. Сказал ему два слова, пожелал удачи в чемпионате России», — цитирует Мутко «Лайф».