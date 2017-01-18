Робби Кин может продолжить карьеру в Чемпионшипе

Бывший нападающий сборной Ирландии Робби Кин может вернуться в Англию. Футболист последнее время играл в MLS, где защищал цвета «Лос-Анджелес Гэлакси». Теперь же 36-летний форвард рассматривает предложения с Туманного Альбиона.
«Ближайшие пару недель всё будет ясно. Мне поступило несколько предложений из Англии и из-за рубежа. Некоторые я был вынужден отклонить, так как это слишком далеко.
На сегодняшний день на столе несколько предложений. Многие спрашивали, я перехожу в «Лидс» или «Вулверхэмптон»? Но вы не можете перейти туда, откуда не поступали предложения.
Да, есть несколько клубов Чемпионшипа, которые выходили на меня, но на данный момент называть их не хочу», — цитирует Кина Goal.