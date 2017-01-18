Интервью с Месси, цитаты из которого разошлись по миру, оказалось поддельным

Испанский журналист Сэм Марсден, сотрудничающий с ESPN, сообщил, что интервью нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, опубликованное британским изданием Coach, является фейком.
Выдержки из интервью, в котором Месси в числе прочего якобы сказал, что будет играть в «Барселоне» столько, сколько захочет клуб, были опубликованы во многих авторитетных изданиях по всему миру, включая британские Sky Sports и Telegraph, португальскую A Bola, американские ESPN и beIN SPORTS, немецкий SportBILD и другие.
«В „Барселоне“ подтвердили, что это интервью Месси является поддельным», — написал Марсден в своём аккаунте в «Твиттере».
Издание Coach уже удалило интервью с сайта. «Подлинность интервью вызывает сомнения, в связи с чем мы удалили его на время расследования», — отметили в издании.