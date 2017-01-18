Марио Фернандес: выглянув в окно утром, подумал: «Где я? В Ватутинках?»

«О чём подумал, проснувшись и выглянув в окно? «Где я? В Ватутинках?» (Смеётся.). В первый раз за всё время, что я с командой, здесь выпал такой снег. Это очень странно видеть, хотя у нас в команде большинство ребят и привыкли к холодам. А вот работники гостиницы, местный персонал с удовольствием делали фотографии на фоне сугробов, видно было, что для них это событие», — поведал Фернандес, который также рассказал о работе команды на сборе.
«Можно сказать, мы уже втянулись, но всё равно мышечные боли, усталость пока будут сопровождать нас и дальше. Это абсолютно нормально при таких нагрузках, более того, это единственный шанс правильно подготовиться к сезону. Мы уже держим в мыслях 4 марта, игру с «Зенитом», которой возобновится для нас чемпионат. Сейчас нужно делать всё, чтобы подойти к рестарту первенства во всеоружии», — отметил Фернандес, рассказавший и о тренировочном процессе под руководством Виктора Гончаренко.
«Могу сказать, что мы поняли новые требования и выполняем их, всё идёт по плану. Виктор Михайлович уже работал в ЦСКА, у нас было время сойтись с ним поближе, получше узнать его. Это великолепный человек и замечательный специалист, я получаю удовольствие от совместной работы. Наверное, сейчас ещё не время долго говорить о том, что поменялось, рисунок игры будет ясен к концу сборов», — приводит слова Фернандеса пресс-служба ЦСКА.
Фото: Олег Лысенко
Тренировочная база ЦСКА в Кампоаморе