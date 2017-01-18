«Эвертон» отклонил предложение «Милана» по поводу аренды Деулофеу

«Эвертон» отклонил предложение «Милана» по поводу нападающего Херарда Деулофеу, сообщает BBC Sport.
Итальянский клуб хотел арендовать 22-летнего испанского форварда до конца текущего сезона, но предложение было отвергнуто «ирисками».
Ранее вице-президент «Милана» Адриано Галлиани заявил, что россонери не могут взять на себя обязательство выкупить трансфер Деулофеу по окончании аренды.
В текущем сезоне бывший футболист «Барселоны» провёл за «Эвертон» 13 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.