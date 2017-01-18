На стадионе «Крестовский» катались на мотоциклах и занимались дрифтом

На стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге сегодня катались на мотоциклах и занимались дрифтом. По словам пресс-атташе компании «Метрострой» Екатерины Гигиняк, подобные мероприятия проходят и будут проходить в рамках адаптации стадиона к дальнейшей эксплуатации.
«Действительно, сегодня по стадиону катались люди на мотоциклах. Знающие люди сказали мне, что это называется дрифтом. В рамках адаптации спортивно-развлекательного комплекса «Крестовский» к дальнейшей эксплуатации будут проводиться подобные мероприятия. Вплоть до открытия арены такие тестовые события будут проводиться. Некоторые мероприятия будут проходить с привлечением зрителей на трибуны, а какие-то, как сегодня, без зрителей.
Пока точной информации нет, ведь расписания мы не знаем. Всем этим занимается не «Метрострой», а город. Возможно, будут какие-то музыкальные события вроде концертов или какие-то выставки», — сказала Гигиняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.