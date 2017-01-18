Глава «Лиона», сумевший добиться перехода Морган, поздравил американку с дебютом

«Алекс, поздравляю, ты прекрасно провела первый матч. Хорошая работа на поле и за его пределами. Потрясающе!» — написал президент «Лиона» в «Твиттере».
Оляс не скрывал своего интереса к Морган и часто отправлял ей сообщения через «Твиттер», когда та выступала за «Орландо Сити». Жан-Мишель сопровождал своими комментариями многие записи Алекс, даже те, которые не имели никакого отношения к футболу. Американка упорно игнорировала пожилого бизнесмена, однако в конце прошлого года было объявлено о её переходе во французский клуб. На презентации Морган присутствовал счастливый Оляс.
Видео презентации Морган можно также посмотреть здесь, а фотографию Алекс — здесь.