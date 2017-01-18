Юношеская сборная России вышла в финал мемориала Гранаткина

Сборная России U18 в полуфинальном матче международного турнира памяти Валентина Гранаткина (юношеский турнир для игроков не старше 18 лет) обыграла сборную Санкт-Петербурга со счётом 4:1.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Максим Глушенков, Дмитрий Цыпченко, Станислав Уткин и Дмитрий Вебер. За сборную Санкт-Петербурга отличился Ефрем Вартанян.
В финале турнира 21 января россияне сыграют со сверстниками из Казахстана, которые в своей полуфинальной встрече оказались сильнее сборной Греции U18 (2:1).