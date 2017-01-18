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Жирков: перед игрой с китайцами много шутили, все хотели показать себя

18 января 2017, среда. 21:11. Футбол
Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков рассказал, как относится к последним громким трансферам игроков в чемпионат Китая, а также поведал, что в команде было много шуток по случаю контрольного матча с китайской командой «Чанчунь Ятай» (5:2) на сборе в Дубае.

«Если игрока хотят, то почему бы не поехать? В Китае хотят вывести чемпионат на другой уровень. Слышал, планируют подготовить сборную к чемпионату мира. Когда тренируешься рядом с такими игроками, как Халк, Тевес, Витсель, т. е. футболистами национальных сборных, то и местные будут прибавлять.

Была ли шутка Дзюбы (нападающий пошутил, что принял решение продолжить карьеру в Китае. — Прим. „Чемпионата“) самой острой на эту тему? Ну, не только — много шутили и перед встречей с «Чанчунь Ятай», все хотели показать себя в этой игре. В любом случае это просто шутки», — поведал Жирков.
Источник: Официальный сайт ФК "Зенит" Сообщить об ошибке
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18 января 2017, среда
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