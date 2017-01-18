Марадона приедет в Мадрид, чтобы поддержать «Наполи» на матче с «Реалом»

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона, который дал согласие на предложение «Наполи» стать послом клуба в мире, сообщил, что посетит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между неаполитанцами и «Реалом». Встреча пройдёт 15 февраля в Мадриде.
«С большим уважением отношусь к тренеру Сарри, он отлично выполняет свою работу. Давно хотел поговорить с ним и сказать, что приеду в Мадрид, чтобы поддержать „Наполи“ на матче с „Реалом“ в Лиге чемпионов. У нас превосходный состав, несмотря на травму Милика. Надеемся на его скорейшее возвращение в строй, чтобы команда была ещё сильнее», — сказал Марадона в интервью Mediaset Premium Sport.
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